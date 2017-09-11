Обманувшие торговца биткоинами безработные применили травматику против полиции

Полицейские задержали в Туле двух безработных и ранее судимых мужчин по подозрению в том, что они обманом получили у 26-летнего торговца биткоинами 400 тысяч рублей и золотую цепочку. При задержании подозреваемые попытались оказать сопротивление полицейским, используя травматическое оружие. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает пресс-служба МВД России.

«По предварительным данным, заведомо зная о финансовой деятельности 26-летнего жителя Тулы в сфере оборота электронной криптовалюты-биткоинов, они воспользовались доверчивостью мужчины и проникли к нему в квартиру», — говорится в сообщении.

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После этого подозреваемые сообщили своей жертве, что его операции с криптовалютой незаконны, и стали требовать у того 2,5 миллиона рублей, угрожая в противном случае сообщить обо всем в правоохранительные органы. Получив от потерпевшего 400 тысяч рублей и золотую цепочку, злоумышленники договорились о передаче оставшихся денег спустя несколько дней, когда жертва выведет деньги со счета на бирже ценных бумаг в интернете.

Как отмечают в МВД, потерпевший обратился в полицию. При попытке получения оставшейся суммы подозреваемые были задержаны.

«Во время задержания они пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции, используя травматическое оружие, внешне схожее с пистолетом Макарова (ПМ). В ходе задержания никто не пострадал», — отмечают в МВД.

По признакам преступления возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).