В Москве сотрудники полиции открыли стрельбу при задержании автоугонщиков

Приезжий угонщик во время задержания протащил офицера полиции по асфальту, и остановился только после нескольких выстрелов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ГИБДД столицы.

По словам представителя столичной Госавтоинспекции, стражам порядка поступила информация о том, что в Москве совершен угон автомобиля «Лада Гранта». Полицейские установили, что угонщики приехали к месту похищения на автомобиле Nissan Teana, вскрыли припаркованное во дворе транспортное средство и скрылись уже на двух машинах.

«На Кировоградской улице патруль обнаружил оба автомобиля. При задержании водитель иномарки попытался скрыться, протащив ухватившегося за водительскую дверь инспектора и повредив патрульный автомобиль. Для пресечения противоправных действий и остановки автомашины инспекторы применили табельное оружие», — заявил представитель столичной Госавтоинспекции.

Он уточнил, что от выстрелов никто не пострадал, задержанные доставлены в ОМВД по району Коньково. По факту кражи «Лада Гранта» уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. В связи с оказанием сопротивления при задержании начата доследственная проверка.

31 марта в Тамбовской области пьяный водитель протащил инспектора ДПС на капоте несколько сот метров и был остановлен только после того, как по машине открыли огонь.