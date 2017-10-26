Kozel объединился с «Клинским»

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по слиянию двух пивных гигантов на территории России. Речь идет о крупнейшем в мире конгломерате алкогольных компаний AB InBev и турецком Anadolu Efes, компании намерены объединить бизнес на территории России и Украины. Об этом говорится в пресс-релизе ФАС, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Предполагается, что объединение может быть завершено до конца первого полугодия 2018 года. Все изменения вступят в силу после закрытия сделки, до этого момента AB InBev и Anadolu Efes продолжат работать как независимые уомпании», — говорится в сообщении антимонопольщиков.

Ходатайство об объединении было подано в ФАС в сентябре 2017 года. Компании также ожидают решения украинских антимонопольщиков. Планируется, что оно будет опубликовано в первом квартале 2018 года. Параллельно фирмы проведут правовые проверки всех бизнес-процессов друг друга на территории обеих стран.

Компания получит название AB InBev-Efes. В объединенном бизнесе будет работать единая управленческая команда под руководством Дмитрия Шпакова, президента АО «САН ИнБев» в России и на Украине. AB InBev и Efes будут иметь равное представительство в совете директоров.

AB InBev известна на российском рынке брендами «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк», Staropramen, Hoegaarden, Bud и др. Anadolu Efes производит в России пиво под брендами «Старый мельник», «Золотая бочка», «Белый медведь», Velkopopovicky Kozel, Efes, Miller, «Жигулевское» и другие.