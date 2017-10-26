Назван богатейший монарх Европы

Правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II — самый богатый монарх Европы, пишет Bloomberg. Его состояние равно около 4,4 миллиарда долларов. Ханс Адам занимает 444-е место в глобальном рейтинге миллиардеров, который составляет агентство.

Для сравнения, богатство королевы Великобритании Елизаветы II составляет 380 миллионов долларов.

Большая часть денег заработана князем за счет частного банка LGT Group, который занимается обслуживанием сверхбогатых людей по всему миру. В текущем году рыночная капитализация кредитной организации выросла на 64 процента. Средний рост котировок индекса Euro Stoxx Banks, отражающего средневзвешенную стоимость акций европейских банков, оказался в 4 раза ниже.

Лихтенштейнские князья разбогатели в Средневековье благодаря землям в Германии, Австрии, Венгрии и Чехии. В новейшее время площадь земель существенно сократилась, их стоимость не превышает 100 миллионов долларов.

Лихтенштейн был налоговым убежищем для сопредельных стран. В 2009 году законы о банковской тайне, действовавшие в стране, были отменены, и небольшому государству пришлось переквалифицироваться в центр частного банкинга.

Bloomberg отмечает, что самые богатые представители знати (не королевской крови) в Европе — англичане. На первом месте расположился Хью Гросвенор, седьмой герцог Вестминстерский, чье состояние равно почти 13 миллиардам долларов. Практически все свои деньги он заработал на лондонской недвижимости, которой его семья владеет с 1677 года.