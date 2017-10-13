Биллу Гейтсу предрекли потерю титула богатейшего человека планеты

Один из основателей Microsoft и богатейший человек на планете Билл Гейтс рискует окончательно потерять свой статус из-за благотворительности. По оценкам агентства Bloomberg, основатель Amazon Джефф Безос в ближайшее время вполне может опередить Гейтса.

Этого не могло бы произойти в принципе, если бы Гейтс не занимался благотворительностью. В настоящий момент состояние Гейтса оценивается в 87,5 миллиарда долларов, Безоса — в 85,8 миллиардов, но если бы Гейтс не пожертвовал в свое время около 700 миллионов акций MIcrosoft и 2,9 миллиарда долларов на благотворительность, его состояние в настоящий момент составляло бы 150 миллиардов долларов.

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Причем аналогичная картина и у Уоррена Баффета, который занимает третье место в списке самых богатых людей планеты. Если бы Баффет не жертвовал доли в своем фонде Berkshire Hathaway Inc. на благотворительность, его состояние равнялось бы 135 миллиардам, он занимал бы второе место, сразу после Гейтса.

Благотворительность Баффета и Гейтса проходит в основном через фонд Билла и Мелинды Гейтс, который борется с болезнями и бедностью в мире. В общей сложности фонд выдал грантов на 41 миллиард долларов, а совокупные активы благотворительного фонда оцениваются в 40,3 миллиарда.

В июне Безос обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой помочь ему выбрать, на что пожертвовать деньги. Также Безос помогает фонду его родителей Bezos Family Foundation, который поддерживает проекты в сфере образования. Сам бизнесмен жертвует на исследования в области медицины и науки.

Гейтс уже уступал первое место в рейтинге самых богатых людей планеты. В 2017 году он опускался ниже основателя сети Zara Омансио Ортеги и того же Безоса.