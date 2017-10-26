В Азербайджане запретят роскошные надгробия

В Азербайджане запретят устанавливать массивные надгробия на кладбищах. Об этом в четверг, 26 октября, заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, передает портал Sputnik Азербайджан.

«Специалисты долго работали над этим проектом. Применение новых правил не коснется старых кладбищ. Согласно новым правилам, ставить помпезные надгробия будет запрещено», — сказал Гурбанлы. Он подчеркнул, что цель нововведения — урегулирование ситуации в сфере кладбищенского хозяйства.

Главный инженер Треста гражданских услуг населению Баку (ТГУНБ) Сабир Гасанов рассказал, что чаще всего родственники усопших устанавливают надгробия из черного гранита. Высота таких камней достигает 140-150 сантиметров. «Если усопший при жизни был известным человеком, памятники отражают определенные элементы его быта и сферы интересов. Например, если человек был музыкантом, то на могиле появится каменное пианино, гавал и другие музыкальные инструменты», — отметил он.

В марте 2016-го в Баку запретили прижизненно приобретать землю на кладбище под захоронение.

В ноябре 2013-го одну из дорог азербайджанского поселка Мамед Эмин Расулзаде, находящегося в административных границах Баку, выложили могильными плитами. Местные жители сообщили, что коммунальные службы в этом месте прокладывали водопровод. По окончании работ на дорогу выгрузили камни. Спустя несколько дней в поселке прошел дождь, который смыл с них пыль, после чего стало понятно, что проезжая часть выложена надгробиями — на них стали заметны фотографии усопших.