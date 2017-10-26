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Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов

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В японской префектуре Гифу продали две хурмы сорта тэнкафубу за 4,8 тысячи долларов. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил представитель отдела продаж отделения Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Есиюки, передает РИА Новости.

«Это первые торги в текущем году, и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы данного сорта были проданы за 540 тысяч иен — их необыкновенная сладость. Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов, то в этом элитном сорте он превышает 18», — объяснил Есиюки. В проданных фруктах этот показатель составлял 25 градусов.

«А еще их приятно есть — они достаточно твердые и хрустят, как японские груши», — добавил собеседник агентства.

Как отмечает РИА Новости, на создание особого сорта потратили 11 лет.

В феврале прошлого года сообщалось, что жители Якутска через WhatsApp договорились покупать у застрявшего в городе водителя фуры замерзшую хурму после того, как заледеневший на 50-градусном морозе товар отказались принимать заказчики-оптовики.

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