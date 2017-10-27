Культура
 

Украинская певица рассказала о внезапном всплеске либидо

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Видео: ЛУНА / YouTube

Украинская певица Кристина Бардаш, известная под псевдонимом Луна, выпустила клип на трек «Друг». Видео опубликовано на YouTube в пятницу, 27 октября.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», песня войдет в альбом «Остров Свободы».

«"Остров Свободы" — мой новый этап, волнующий, словно внезапный всплеск либидо... Это моя игра с окружающим миром и хрупкой, словно сон, реальностью. Я открою тебе свои секреты и поведу за собой в мир, где царит интрига и тайна, твой внутренний взор познает жестокую сладость, игру добра со злом», — рассказала Луна о пластинке.

Релиз диска намечен на 17 ноября. Это будет второй полноценный альбом в дискографии Луны, до этого она выпустила «Маг-Ни-Ты» и EP «Грустный дэнс».

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