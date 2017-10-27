Из жизни
 

Британка порвала пенис мешавшему ей смотреть телевизор мужчине

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Жительница британского города Сент-Остелл Эмма Пирс (Emma Pearce), засмотревшаяся на телеэкран во время секса, повредила партнеру пенис. Об этом сообщает издание Metro.

Молодой человек Пирс предложил ей заняться сексом, когда по телевизору шел конкурс музыкальных талантов X Factor. Она согласилась при условии, что он не будет мешать смотреть передачу. Однако его голова то и дело загораживала экран.

Пытаясь разглядеть результаты конкурса, Пирс совершила движение, которое травмировало мужчину. По ее словам, она до сих пор не понимает, как именно это произошло. «Первое, что вижу дальше — кругом кровь», — рассказывает она.

Оператор медицинской службы, ответивший на телефонный вызов, посоветовал мужчине обернуть пенис фланелью и принять обезболивающее средство. Врач диагностировал у него разрыв уздечки и запретил заниматься сексом, пока она не заживет.

В 2000 году сообщалось, что в одну из румынских больниц попал 28-летний мужчина, у которого во время секса взорвался пенис.

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