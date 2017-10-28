Йеменские повстанцы обстреляли саудовскую провинцию переделанной ракетой от С-75

Йеменские повстанцы-хоуситы нанесли ракетный удар по военному складу на территории Наджрана — приграничного административного округа на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на заявление подконтрольного хоуситам агентства Saba.

В свою очередь возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что ракета попала в жилой комплекс, принадлежащий гражданской правительственной компании. Здание было уничтожено, также пострадал один рабочий.

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«Синьхуа» отмечает, что удар был нанесен спустя несколько часов после того, как наследный саудовский принц объявил о намерении продолжать боевые действия против шиитских повстанцев.

Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов, публикует видео пуска. Авторы канала пишут, что хоуситы выпустили ракету Qaher-2M, переделанную из боеприпаса от советского ЗРК С-75.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.