Россия
 

В сургутском фитнес-клубе ответили на обвинения в национализме

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Двум жителям Сургута, которые ранее пожаловались на невозможность записаться в местный фитнес-клуб Platinum, отказали в абонементе не из-за национального фактора, заявила управляющая спортивного учреждения Анастасия Анчугова. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в воскресенье, 29 октября.

«В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать — может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки», — сказала она.

Анчугова отметила, что авторы ролика смогут получить абонементы в фитнес-клуб после окончания проверки, если информация о них не вызовет вопросов у службы безопасности. «Я не вижу в этом ничего плохого, уже много лет работаем по этой схеме, и никогда не было никаких проблем. Людей, которые приходят, и у которых мы требуем копию паспорта, не оформляем сразу, такие есть», — добавила управляющая.

Ранее в воскресенье двое жителей Сургута опубликовали видеообращение, в котором сообщили, что не смогли записаться в фитнес-клуб из-за внешности. По их мнению, причиной отказа стала их принадлежность к «лицами кавказской национальности». Герои ролика по очереди рассказывают, что служба безопасности сняла копии паспортов и пообещала связаться после проверки.

Предыстория: Двух жителей Сургута не пустили в фитнес-клуб из-за внешности
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