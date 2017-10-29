Двух жителей Сургута не пустили в фитнес-клуб из-за внешности

Видео: Jamil Sariev / ВКонтакте

Два жителя Сургута записали видеообращение, в котором сообщили, что не смогли записаться в фитнес-клуб из-за внешности. Оба они, по их словам, лица кавказской национальности. Запись опубликовал пользователь «ВКонтакте» Jamil Sariev на своей странице.

Герои ролика по очереди рассказывают, что служба безопасности сняла копии паспортов и пообещала связаться после проверки. «Я гражданин Российской Федерации. Пока результатов нет. Не звонят», — заявил житель Сургута.

Издание Ura.ru попыталось взять комментарий у руководства фитнес-зала, однако сделать этого пока не удалось.