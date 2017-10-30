Breitling придумал часы для капитанов воздушного судна

Швейцарская часовая компания Breitling представила две новые версии часов Chronoliner, предназначенных для капитанов воздушного судна. Об этом сообщается на сайте производителя.

Одна из новых моделей выполнена в синем цвете, другая — в оттенках бронзы. Дизайн моделей в стальных корпусах с широким безелем из высокотехнологичной керамики навеян часами Breitling 1950-1960-х годов. Часы оснащены механизмом хронографа с автоподзаводом, который прошел официальную хронометрическую сертификацию в COSC (Швейцарский институт тестирования хронометров). Циферблат решен в стиле приборной панели: стрелка с красным острием показывает время во втором часовом поясе, а вращающийся безель — в третьем часовом поясе, оба — по 24-часовой шкале.

Модели снабжены кожаным ремешком в тон циферблату, стальным браслетом с крупными звеньями, стальным браслетом миланского плетения или каучуковым ремешком, имитирующим миланское плетение.

Компания Breitling основана в 1884 году. В настоящее время бренд представляет несколько коллекций, в том числе Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional (а также выпускает модели Breitling for Bentley в сотрудничестве с производителем автомобилей класса люкс). Отличительная черта компании — многолетняя связь с аэронавтикой. В частности, Breitling выпускала часы для Королевских ВВС Великобритании.