Брюс Уиллис в костюме девочки-близняшки из «Сияния» напугал пользователей сети

Американский актер Брюс Уиллис и его ассистент пришли на Хеллоуин в костюмах девочек-близняшек из фильма ужасов «Сияние». Об этом пишет Metro.

Уиллис и Стивен Джей Идс появились в таких нарядах на вечеринке режиссера М. Найт Шьямалан в Филадельфии. Пользователи Twitter объявили актера и его ассистента лауреатами вымышленной награды за лучший костюм на Хеллоуин.

«Господи, Брюс Уиллис, что за чертовщина?» — написал пользователь sugaralliesam.

Фильм «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика по книге Стивена Кинга вышел в 1980 году. По сюжету, сына главного героя преследуют видения. В частности, он встречает двух убитых девочек-близняшек Грэйди.