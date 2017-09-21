Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом

В сети обратили внимание на необычную форму моркови, напоминающую космический скафандр. Снимок овоща был опубликован в Twitter-аккаунте Baelitt. «Это морковка выглядит так, будто очень сильно хочет стать астронавтом», — отметил автор поста.

За два дня публикация набрала более 45 тысяч лайков, 21 тысячи репостов и вдохновила пользователей сети на фотошоп-битву.

Необычный овощ сравнили с героем Брюса Уиллиса из фильма «Армагеддон», американскими космонавтами на Луне, персонажем из видеоигры Mega Man и космодесантниками из выдуманной вселенной Warhammer 40000.

«Было бы здорово, если бы морковка появилась в "Армагеддоне" и спасла мир», — заявил один из них.

Микроблогеры предложили срочно связаться с американским изобретателем Илоном Маском и отправить морковь на Марс, присвоили ей звание «Первой морковки в космосе», а также поделились множеством фото похожих на людей овощей и фруктов.