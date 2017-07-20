Блогеры показали уничтожение бутылок и морковок с помощью игральных карт

Авторы популярного YouTube-канала Dude Perfect совместно с блогером-фокусником Риком Смитом-младшим записали видеоролик с различными карточными фокусами. На это обратило внимание издание Mashable.

Ролик был опубликован в понедельник, 17 июля, и собрал уже более 13 миллионов просмотров.

Смит-младший из Кливленда (штат Огайо, США) продемонстрировал, как с помощью колоды карт умеет нарезать овощи (морковь и сельдерей) и разбивать бутылки.

Блогеры из Dude Perfect позволили фокуснику швырнуть в них несколько десятков карт. Все они по аналогии с ножами вонзились в плоскость за ассистентами, но не причинили им вреда.