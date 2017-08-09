Салат из испанского ресторана сочли стебом над вегетарианцами

Фешен-блогер Габби Джарви из Великобритании опубликовала в Twitter фотографию вегетарианского салата, который подали ее старшей сестре Джорджине в ресторане испанского города Малага.

Девушки отдыхали в Испании с семьей и все вместе зашли пообедать в ресторан, пишет Daily Mirror. Отец семейства поинтересовался, обслуживает ли заведение вегетарианцев, на что ему ответили утвердительно. Тогда Джорджина заказала пиццу, но узнав, что она содержит яйцо, попросила принести овощной салат. Она была изумлена, когда ей подали крупно нарезанные помидоры, посыпанные кольцами репчатого лука.

Фотография сестры, недоумевающей от принесенного ей заказа, стала вирусной. Ей поделились больше 16 тысяч блогеров. Подписчики Джарви сочли, что сотрудники заведения просто решили поглумиться над пищевыми предпочтениями ее сестры.

Комментарии под твитом оставили и раздосадованные вегетарианцы, и мясоеды. И у тех, и других ход ресторана вызвал усмешку. «Они не могли их хотя бы минимально приготовить? Немного оливкового масла, перец, соль, немного подержать помидор и лук на гриле, плюс хороший хлеб!» — недоумевали подписчики.

Вегетарианцы со стажем поделились своими историями о том, как их угнетали в заведениях общепита. Один из пользователей рассказал, что однажды ему подали вегетарианский сэндвич, состоящий из листа салата и двух кусочков хлеба.

Впрочем, некоторые не поняли, что не устроило вегетарианку, ведь ей все же принесли овощи, как она и просила.