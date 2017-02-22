Власти немецкого города потребовали продавать колбасу на фестивале вегетарианцев

Совет немецкого города Кессель потребовал у организаторов вегетарианского фестиваля обеспечить продажу колбасы. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает BBC News.

Члены совета считают, что на мероприятии следует развернуть лотки, торгующие колбасными изделиями местного производства. Доминик Кальб (Dominique Kalb), баллотирующийся в мэры Кесселя от Христианско-демократического союза Германии, заявил, что копченая свиная колбаса «але вурст» — важнейший элемент уличных фестивалей в этом городе.

Кандидат в мэры от партии «зеленых» Ева Кох (Eva Koch) считает, что колбаса не должна становиться поводом для подобных споров, но признала, что полное отсутствие мяса на фестивале опечалит некоторых горожан. «Зеленые» воздержались от участия в голосовании.

Экологическая организация UmweltHaus, которая устраивает вегетарианский фестиваль, не сдается и настаивает на своем. Ее представители указывают на ограниченность места, из-за которого лотки с колбасой будет некуда поставить. Кроме того, они считают, что мясо неуместно на мероприятии, которое посвящено бережливости и экономии, так как животноводство расходует слишком много ресурсов.

В декабре сообщалось, что министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт хочет запретить такие наименования продуктов, как вегетарианский шницель или веганская колбаса с пряным соусом, в состав

