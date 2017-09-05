Неловкий отец попытался заставить дочерей полюбить овощи

Новозеландский блогер How to DAD поделился с подписчиками способом, как отцу заставить своих детей полюбить овощи. Ролик был опубликован на его YouTube-канале.

На видео, которое за два дня набрало более 110 тысяч просмотров, блогер наливает в миски своих дочерей кетчуп, а также пытается вместе с детьми вырастить цветную капусту и морковь. Все старания мужчины заканчиваются падением младшей девочки в яму для семян, салками вокруг дерева и игрой в «ладушки». При этом в конце ролика одна из девочек признается, что «совсем не любит эти овощи».

Пользователи YouTube положительно оценили старания How to DAD, отметив, что мужчина развлекается, как может.