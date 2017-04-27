Шьямалан выпустит продолжение «Неуязвимого» и «Сплита» в 2019 году

Режиссер М. Найт Шьямалан объявил, что сиквел его фильмов «Неуязвимый» и «Сплит» выйдет на экраны 18 января 2019 года. Об этом сообщает The Verge.

Картина получила название «Стекло». Отмечается, что действие ленты разворачивается после финала «Сплита». В продолжении снимутся Джеймс Макэвой, Аня Тейлор-Джой, Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.

Шьямалан также написал в Twitter, что он давно мечтал связать сюжет своих фильмов «Неуязвимый» и «Сплит» третьей картиной.

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В феврале Шьямалан заявил, что раздумывает над созданием сиквела «Сплита».

«Сплит» появился на российских экранах в марте 2017-го. Главную роль в фильме исполнил Макэвой. В основе сюжета триллера — тема расщепления личности. Действие ленты разворачивается в той же вселенной, что и триллер «Неуязвимый» с Уиллисом и Джексоном, вышедший в 2000 году.