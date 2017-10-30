Подполковник ФСИН получил срок за вымогательство пяти миллионов рублей

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор подполковнику Федеральной службы исполнения наказания за вымогательство пяти миллионов рублей у местного предпринимателя. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Бывшему сотруднику тюремного ведомства и его подельнику назначили наказание сроком на восемь лет в колонии строгого режима. Суд взыскал с них 370 тысяч рублей материального и морального вреда в пользу потерпевшего. Кроме того, подполковника ФСИН лишили специального звания.

По данным ведомства, в декабре 2016 года офицер вместе с сообщником узнали, что коммерсант получил крупную сумму денег от продажи нежилого помещения. Они начали шантажировать, угрожая насилием его несовершеннолетней дочери, уничтожением имущества. Чтобы запугать жертву, обвиняемые облили бензином автомобиль Mitsubishi, принадлежащий бывшей сожительнице предпринимателя.

В феврале 2017 года при передачи муляжа денежных средств в размере 5 миллионов рублей подполковника ФСИН и его сообщника задержали.