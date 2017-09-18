Силовые структуры
 

Первого замначальника тульского УФСИН задержали за взятку в 1,3 миллиона рублей

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Всеволод Снурницын
Всеволод Снурницын

Первого заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России (УФСИН) по Тульской области Всеволода Снурницына задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере; возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, Снурницын попытался получить взятку в размере 1,3 миллиона рублей от осужденного.

«Снурицын получил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания и о предоставлении облегченных условий содержания в исправительном учреждении. Это только часть предполагаемой взятки», — отметили в региональном управлении СКР.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«В случае, если подозреваемый будет арестован, то на время следствия на его должность будет назначен временно исполняющий обязанности замглавы УФСИН. Сейчас по данному факту руководство проводит совещание», — сообщила ТАСС начальник пресс-службы УФСИН по Тульской области Маргарита Римар.

14 сентября Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате 160 миллионов рублей.

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