Майнеры всех стран соединятся в Госдуме

Первая всемирная встреча майнеров, занимающихся производством криптовалют, состоится в Госдуме. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

По его словам, мероприятие пройдет 25 декабря, участие в нем подтвердили 16 стран. «Это будет интересный разговор профессионалов», — сказал Чернышов.

Материалы по теме Китай убивает биткоин Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться

На встрече ожидаются представители США, Белоруссии, Украины, Сингапура и других стран, уточнил депутат.

24 октября президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ установить требования к организации майнинга криптовалют, а также организовать регистрацию осуществляющих такую деятельность хозяйствующих субъектов.

Ранее в октябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти собираются взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Законопроект об их регулировании будет разработан уже к концу года.