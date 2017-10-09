В Госдуме предложили ограничить продажу биткоинов на руки

В проект закона о легализации криптовалюты в России может войти пункт о введении ограничений для физических лиц по предельной сумме покупки токенов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает агентство «Москва».

По его словам, нужно начать легализацию виртуальных валют с ICO (привлечение инвестиций под продажу инвесторам новых криптовалют) под идеологию краудфандинга — рынка развития коллективных инвестиций. По мнению Аксакова, предельная сумма не должна превышать 100 тысяч рублей, но, как сообщил депутат, обсуждается и цифра в 600 тысяч.

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Одним из методов защиты участников такого рынка Аксаков назвал осуществление сделок только на лицензированных площадках. При этом допускать к такого рода сделкам необходимо всех, только ограничив для физических лиц предельную сумму приобретения криптовалюты. Он также уточнил, что, на его взгляд, рынок криптотвалют необходимо легализовать с целью защиты его участников.

5 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ категорически против легализации в России как натуральных, так и виртуальных частных валют. В то же время она отметила, что регулятор изучает перспективы применения технологии блокчейн.

В сентябре замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что российские власти пока не будут вводить регулирование криптовалют и сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.

В августе было объявлено о создании Российской ассоциации блокчейна и криптовалют (РАБИК), которая займется продвижением и внедрением технологий ее участников в федеральных госструктурах и субъектах России.