Босой житель Омска прогулялся на морозе в майке и шортах

Видео: Вольдемар Олексюк / ВКонтакте

Молодой житель Омска разгуливал по городу без обуви и теплой одежды. Видео с необычным пешеходом выложил на своей странице «ВКонтакте» другой житель Омска Вольдемар Олексюк.

Сначала юноша прокатился на маршрутке. Пассажиры практически не обращали внимания на босого человека в летних шортах и майке. Затем он покинул маршрутку и спокойно пошел по своим делам. На кадрах видно, что на дороге лежат сугробы, а другие пешеходы одеты в куртки, шапки и перчатки.

В местном клубе «Моржи» изданию «СуперОмск» сообщили, что незнакомы с молодым человеком, а также отметили, что такой метод закаливания вряд ли принесет пользу. «Моржеванием нужно заниматься в строго определенных местах. А с парнем нужно встречаться, разговаривать», — сказал изданию основатель объединения Евгений Житнов.

