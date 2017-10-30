Появилось первое фото обломков разбившегося у Шпицбергена российского Ми-8

Скандинавское агентство NTB scanpix опубликовало фотографию обломков российского вертолета Ми-8, разбившегося недалеко от Шпицбергена.

29 октября на дне моря возле этого архипелага были обнаружены обломки вертолета, числившегося пропавшим с 26 октября.

Отмечается, что спасательная операция завершена, теперь предстоит заниматься поиском тел погибших. Пока ни одно из них не обнаружено.

На борту находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева. Никто из них не выжил.

