Названы имена пассажиров и членов экипажа пропавшего в Арктике вертолета

Минэнерго России назвало имена пассажиров и членов экипажа пропавшего в Арктике вертолета Ми-8, который находился в лизинге у компании «Арктикуголь». Об этом в четверг, 26 октября, сообщает РИА Новости. ЧП с участием воздушного судна произошло близ архипелага Шпицберген.

На борту находились сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.

По данным норвежской погранслужбы, которые приводит агентство FlashNord, все восемь человек погибли.

Поиски летательного аппарата продолжаются, но пока не принесли результата.

Вертолет направлялся в Баренцбург, где располагается шахта компании «Арктикауголь». По данным «Интерфакса», сигнал бедствия не подавался.

Об исчезновении воздушного судна стало известно ранее 26 октября. Точных данных о том, что именно произошло, не было.