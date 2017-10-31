Бомбивший аргентинцев самолет увековечили в наручных часах

AVI8UK

Британская часовая фирма AVI-8, специализирующаяся на продукции с авиационной тематикой, выпустила часы Hawker Harrier II AV-4056 в честь одноименного палубного истребителя с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом сообщает A Blog To Watch.

Корпус часов из легированной стали, диаметр 45 миллиметров. Часы водоустойчивы на глубинах до 50 метров. Механизм — кварцевый ретроградный хронограф Miyota FS80 японского производства. Циферблат выполнен в форме альтиметра (прибора, показывающего высоту летательного аппарата над уровнем моря). Задняя крышка украшена вихреобразным паттерном, символизирующим турбореактивный двигатель.

Часы уже поступили в продажу на сайте производителя и у авторизованных дилеров.

Самолеты Hawker Harrier выпускались с 1967 года и использовались ВВС Великобритании для бомбардировки позиций армии Аргентины во время Фолклендского конфликта в 1982 году. Сняты с вооружения в 2006 году. Вдохновением для дизайнеров послужили приборная доска и устанавливавшийся на самолеты турбореактивный двигатель Rolls-Royce Pegasus.