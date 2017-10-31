Покойный Майкл Джексон за год заработал 75 миллионов долларов

Майкл Джексон возглавил список самых зарабатывающих мертвых знаменитостей по версии журнала Forbes. За год наследие короля поп-музыки принесло ему 75 миллионов долларов.

Умерший в 2009 году Джексон уже пятый раз возглавляет этот рейтинг, традиционно публикуемый накануне Хеллоуина. В этом году вторую строчку занял гольфист Арнольд Палмер с 40 миллионами. Третье место журналисты отдали карикатуристу Чарльзу Шульцу, который «заработал» 38 миллионов на авторских правах на использование своих персонажей.

Король рок-н-ролла Элвис Пресли оказался на четвертом месте. Его доходы оценили в 35 миллионов долларов.

Ранее в октябре калифорнийская марка Stance выпустила носки с изображением Майкла Джексона из клипа Thriller. Их выход приурочен к приближающемуся Хеллоуину. Компания подготовила три вида носков с различными изображениями из музыкального видео, на одном из них артист изображен в виде оборотня, на другом — зомби, и на третьем — в своей знаменитой красной кожаной куртке.