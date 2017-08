Зрителей предупредили о шокирующем сюрпризе в 3D-версии Thriller Джексона

Премьера трехмерной версии 14-минутного клипа на песню Майкла Джексона Thriller состоится осенью на Венецианском фестивале. Об этом сообщает Rolling Stone.

Режиссер Джон Лэндис, снимавший ролик в 1983 году и работавший над его трансформацией в формат 3D, выразил восторг от проделанной работы.

«Нам удалось перевести изображение и звук на совершенно новый уровень. И я хотел бы вас предупредить — зрителей ждет весьма шокирующий сюрприз», — сказал кинематографист.

Помимо ролика на Венецианском фестивале покажут документальный фильм о том, как создавался Thriller.

Трехмерная версия клипа должна была стать частью визуальной программы тура This Is It, который не состоялся из-за смерти Джексона в 2009 году.

В 2011 году клип на Thriller был назван читателями Rolling Stones лучшим музыкальным видео всех времен. В 2015 году одноименный альбом Джексона 1983 года установил рекорд по продажам в США, перейдя рубеж в 30 миллионов копий. Всего в мире продано более 100 миллионов копий этой пластинки.

74-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.