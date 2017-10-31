Актер из «Мэверика» раскроет педофилов Голливуда за десять миллионов долларов

Актер Кори Фельдман пообещал раскрыть группировку педофилов, члены которой занимают высшие позиции в голливудской киноиндустрии. Он планирует сделать это в художественном фильме, на создание которого артисту требуется десять миллионов долларов, пишет Vulture.

По словам Фельдмана, он пытался назвать имена педофилов в автобиографии, однако издатель запретил ему это делать. Его картина станет байопиком, в которой он раскроет этих людей. Артист подчеркнул, что деньги требуются не только на создание фильма, но также на адвокатов и охрану.

«Мне нужна группа адвокатов и охрана, чтобы я мог завершить свою работу. Я клянусь, что назову все имена, которые мне известны», — заявил он.

Фельдман неоднократно утверждал, что в детстве подвергался сексуальным домогательствам со стороны известных голливудских деятелей, но не раскрывал подробности произошедшего.

46-летний Кори Фельдман снялся в таких фильмах, как «Гремлины», «Балбесы», «Пропащие ребята», «Останься со мной», «Предместье» и «Мэверик».