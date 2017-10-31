Подтверждена главная уязвимость iPhone X

Систему распознавания лиц Face ID, которая появилась в iPhone X, удалось взломать с помощью близнецов. Издание Mashable провело эксперимент, в котором предлагало двум парам братьев разблокировать новый смартфон Apple. В результате выяснилось, что систему действительно можно обмануть, если устройство получит близнец владельца.

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Стоит отметить, что сама Apple предупреждала о данной «особенности» Face ID, однако реальные подтверждения появились только сейчас. Также в корпорации не рекомендуют использовать систему детям до 14 лет.