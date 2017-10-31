Zenith создал часы по технологии открывшего кольца Сатурна астронома

Швейцарская часовая компания Zenith представила часы Defy Lab, созданные на основе идей голландского механика и астронома XVII века Христиана Гюйгенса ван Зейлихема. Об этом сообщает The Telegraph.

Благодаря замене некоторых деталей на кремниевую Zenith Oscillator, прообраз которой разработал Гюйгенс, механизм часов стал проще. В нем, в частности, стало на 30 деталей меньше, точность хода стала лучше, пишет The Telegraph.

Работу механизма можно видеть сквозь ажурный циферблат с отверстиями, рисунок которых складывается в стилизованное изображение звезды — символа марки Zenith. «Чтобы реализовать это решение, потребовалось 342 года, — сказал на презентации часов Жан-Клод Бивер, президент часового подразделения концерна LVMH, в который входит Zenith».

Фото: Zenith 1 /3

Христиан Гюйгенс ван Зейлихем — нидерландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. Первый иностранный член Лондонского королевского общества (1663), первый президент Французской академии наук (1666—1681). Один из основоположников теоретической механики и теории вероятностей. Открыл кольца Сатурна и его спутник Титан, изобрел первую модель часов с маятником, положил начало волновой оптике.

Мануфактура Zenith основана в Швейцарии в 1865 году. Прототип первого в истории автоматического хронографа марка представила 10 января 1969 года. Калибр, способный измерять временные интервалы длительностью до 1/10 секунды, получил название El Primero («Первый» в переводе с испанского).