Эксперт рассказал о работе электробусов в Москве

Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков заявил, что электробусы в Москве смогут подзаряжаться в парке и на конечных станциях. Об этом говорится в сообщении, присланном в редакцию «Ленты.ру».

«Тип подзарядки может быть разный — от контактного провода (как сейчас троллейбус), распределенный на остановках, на конечных станциях. Разными могут и типы аккумуляторов — чем они компактнее при той же силе тока, тем дороже», — сказал Янков.

«Запас автономного хода у электробусов при зарядке на конечных станциях должен быть такой, чтобы они могли без длительной подзарядки работать хотя бы пиковые часы, а иначе подвижного состава понадобится значительно больше», — считает лидер «Союза пассажиров».

По мнению эксперта, выбор типа двигателя, либо их комбинация и типа подзарядки для электрического двигателя должен определяться техническими и экономическими параметрами. На дальних линиях, например, в Новой Москве, преобладающим останется двигатель внутреннего сгорания, поскольку строить станции подзарядки при незначительном объеме движения невыгодно.

Первый электробус с дизель-генератором вышел на маршрут по центру Москвы в июле 2016 года. Он курсирует от проспекта Буденного до Лубянской площади.

Согласно планам правительства России, к 2020 году не менее половины общественного транспорта в стране должно быть экологически чистым.