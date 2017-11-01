Сирийские саперы обнаружили в Алеппо итальянские мины

Сирийские саперы во время разминирования поселка Умм-Адаса и прилегающих к нему территорий в провинции Алеппо обнаружили мины итальянского производства. Об этом заявил командир отделения саперов Язам Мухаммад, передает ТАСС.

«В качестве взрывчатого вещества [в них] используется С-4, оно намного мощнее тротила», — приводит агентство его слова. Мухаммад также добавил, что всего было найдено 30 мин, ни одна из них не была хорошо замаскирована.

Сообщается также, что саперы нашли неразорвавшиеся самодельные снаряды, изготовленные боевиками из газовых баллонов.

В конце августа в Минобороны России сообщили, что сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Экстремисты удерживали этот сирийский район более трех лет.