России пообещали избавление от чиновников

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев считает, что Россия к 2024 году избавится от бюрократии. Чиновник считает реальным всю работу органов власти перевести в онлайн-формат. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает «Прайм».

Козырев отметил, что перевод госуслуг в онлайн-формат уже происходит. По его словам, популярностью пользуются «Госуслуги» — сегодня до 80 процентов аудитории Рунета пользуется сервисами электронного правительства.

«Каким будет госуправление в будущем? Я считаю, что схема будет — "три ноля": ноль чиновников, ноль бумаги и ноль задержки в принятии решений», — цитирует «Прайм» Козырева.

Замглавы Минсвязи пояснил, что под этим следует понимать машиночитаемые законы. Надо писать код, а не законодательство, подчеркнул он. Ликвидацию бюрократической системы Козырев назвал «абсолютным благом». Поскольку это устранит субъективизм принимаемых решений и прекратит «кошмаривание» бизнеса.

В начале сентября, выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства Дмитрий Медведев сказал, что технологическая трансформация может «убить» некоторые профессии. Он подтвердил назревшую необходимость необходимо модернизации госаппарата и перевода в цифровой вид «всех типовых, рутинных операций».

