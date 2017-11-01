Власти Нью-Йорка отказались отменять парад по случаю Хэллоуина из-за теракта

Власти Нью-Йорка не стали отменять традиционный парад по случаю Хэллоуина из-за теракта, произошедшего в городе 31 октября. Об этом сообщает CBS New York.

«Парад начнется в 19 часов под усиленной охраной», — заявили в полиции Нью-Йорка.

Правоохранители отметили, что в их распоряжение поступят дополнительные ресурсы, которые помогут не допустить повторения теракта.

Во вторник в 15:15 по местному времени (22:15 мск) в нью-йоркском районе Манхэттен произошел террористический акт. Находящийся за рулем грузовика 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов выехал на велосипедную дорожку и сбил несколько велосипедистов, затем он врезался в школьный автобус. После этого Саипов с пистолетом для пейнтбола покинул автомобиль и открыл стрельбу, но был ранен в живот ответным огнем со стороны полиции. Он был госпитализирован.

В результате произошедшего погибло восемь человек. Очевидцы произошедшего утверждают, что во время стрельбы мужчина кричал «Аллаху Акбар!».

Наезд был совершен неподалеку от небоскреба One World Trade Center. Он построен недалеко от места, где находились башни-близнецы, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года.