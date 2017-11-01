Разыскиваемого Интерполом за ограбления банков в Европе поймали в Калининграде

В калининградском аэропорту Храброво задержали предполагаемого участника преступной группы, грабившей банки в Европе. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД РФ на транспорте.

Как уточнили в ведомстве, задержанному 55 лет, он гражданин страны ближнего зарубежья, какой именно, МВД не уточняет. Его задержали при проверке пассажиров рейса Калининград — Минск.

Мужчину несколько лет разыскивали власти одной из стран Евросоюза по подозрению в совершении тяжких преступлений, Интерпол выдал ордер на его арест.

В МВД добавили, что у задержанного был вид на жительство в России, в Калининграде он жил под вымышленной фамилией и «соблюдал строжайшую конспирацию».