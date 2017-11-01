Россияне рассказали о любви к своей работе

Около 77 процентов работающих россиян удовлетворены своей работой, показал опрос исследовательского холдинга «Ромир».

«Самыми довольными своей работой оказались жители Центрального округа страны, а наименее удовлетворенными своей работой себя назвали жители Северо-Запада и Юга страны», — отмечается в материалах холдинга.

Высокую долю общей удовлетворенности в «Ромир» объясняют тем, что 80 процентов респондентов назвали свою работу отвечающей их ожиданиям. Также 61 процент отметил, что их работа хорошо оплачивается.

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Треть опрошенных за последние годы меняла место работы, в первую очередь с помощью друзей и родственников со своими контактами и связями. Для поисков работы россияне также использовали социальные сети, причем даже чаще, чем агентства по трудоустройству.

По данным «Ромир», в сентябре индекс «Кофе с молоком», или индекс простых удовольствий, увеличился на 1,4 процента по сравнению с августом, в годовом выражении он упал на 2,2 процента.