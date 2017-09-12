Россияне увеличили траты на покупки

Средний чек россиянина за одно посещение магазина в августе составил 518 рублей, это на три процента больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщается в результатах исследования холдинга «Ромир».

По сравнению с августом прошлого года средний чек вырос на четыре процента, отмечает «Ромир».

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«Основной вклад в рост среднего чека внесли Центральный округ страны и Москва в особенности, где рост среднего чека оказался значительно выше среднего», — пишут эксперты. В Москве стоимость одного похода в магазин за август увеличилась на 6,8 процента, поднявшись до 690 рублей.

Основными драйверами роста покупок оказались Центральный и Дальневосточный округа, где средний чек за месяц прибавил 4,2 и 4,5 процента соответственно. Ощутимое снижение чека было зафиксировано в Уральском округе (минус четыре процента).

В июле средний чек россиянина за одно посещение магазина снизился до 503 рублей.

По данным сервиса «Яндекс.Деньги», летом 2017-го россияне потратили на развлечения в шесть раз больше денег, чем за летние месяцы прошлого года.