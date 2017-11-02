На сцене РАМТ покажут мистерию «Алеко» к юбилею революции

7 ноября 2017 года к столетию революции 1917 года на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ) состоится премьера концерта-мистерии «Алеко. В основу проекта легла опера Рахманинова на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина «Цыганы».

Мистерия — это новый жанр, созданный авторами на стыке классической драмы и концерта, попытка сделать оперу ближе и доступнее широкому кругу зрителей. С одной стороны зрителям представят академическое исполнение, симфонический оркестр, с другой — самые современные свето-видео-звуковые технологии. Уникальное шоу можно будет увидеть лишь раз — в день столетнего юбилея Октябрьского переворота.

«Главная мысль постановки — насильственное разрешение конфликта не приводит к благополучию и миру. Единственно возможный результат в таком случае — еще больший разлад и укоренение разногласий. А есть ли иные пути выхода из кризиса, в который попадает человек, государство? Мы хотели бы, чтобы этим вопросом задались наши зрители», — говорит художественный руководитель проекта Анна Шафран.

Исполнителями выступают Московский камерный оркестр «Musica Viva», концертный хор МГИМ им.А.Г.Шнитке и цыганский ансамбль «Дэвлалэ». В роли Алеко — заслуженный артист РФ Петр Мигунов, Земфиру споет Светлана Касьян. Проект осуществляется при поддержке Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова.