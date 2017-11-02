Московские музыканты привлекут Баха к борьбе с наркотиками

Московский театрально-концертный центр руководителя группы «Веселые ребята» Павла Слободкина намерен бороться с запрещенными веществами с помощью классической музыки. Концерт-акция получила название «И.С. Бах — против наркотиков!», сообщается на сайте центра.

«Имя беды — наркотики! Мы ценим и выбираем жизнь! Если вы с нами, приходите 29 ноября поддержать акцию "Нет наркотикам!"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед зрителями выступит Московский камерный оркестр центра под руководством дирижера Ильи Гайсина. Музыканты исполнят несколько известных концертов Иоганна Себастьяна Баха, в том числе Бранденбургские №3 и №4, а также другие симфонические произведения.

Согласно информации на сайте театрально-концертного центра, Московский камерный оркестр Павла Слободкина был основан в 2003 году. В принадлежащем коллективу зале на Арбате выступали такие музыканты и деятели культуры, как Родион Щедрин, Майя Плисецкая, Владимир Ашкенази, Юрий Башмет, Давид Герингас и другие.