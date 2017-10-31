Глава «Города без наркотиков» позвал «говнокуров» Децла и Птаху на шоу

Президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов вызвал российских хип-хоп-исполнителей Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), Птаху (Давид Нуриев) и Витю АК (Виктор Гостюхин) на беседу, посвященную пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних. Активист опубликовал обращение на YouTube во вторник, 31 октября.

Кабанов заявил, что сотрудников фонда «очень раздражает и волнует, что многие дерьмокуры, говнокуры начинают пропагандировать эту гадость для самых маленьких». «Готов обосновать свою позицию, что эти люди занимаются дерьмом, встретиться на YouTube [в шоу] "Реальное толковище" (Real Talk)», — подчеркнул он.

Президент «Города без наркотиков» добавил, что хотел бы также видеть на шоу еще одного «рэпера-балдакрута», оппозиционера Алексея Навального. Он «окучивает самых маленьких малолеток», выступая за декриминализацию наркотиков, считает Кабанов.

YouTube-шоу Real Talk ведут пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).