В сети собрали истории детских каминг-аутов

Администрация портала BuzzFeed попросила своих читателей-гомосексуалов поделиться опытом ранних каминг-аутов перед родителями и сверстниками, чтобы затем опубликовать сборник из лучших рассказов.

Оказалось, что детские переживания, музыкальные и телевизионные предпочтения многих откликнувшихся пользователей совпали.

Девушка под ником sugarsweetromantic рассказала, что в детстве у нее было несколько кукол Барби и Кенов, но она составляла из них только однополые пары. А если кто-то предлагал для игры традиционный вариант, девочка устраивала истерику.

Похожим образом поступала с персонажами компьютерной игры Sims посетительница форума frootlena. Она создавала исключительно женских персонажей, которые вступали в отношения и регистрировали однополые браки. Девочка закрывала экран своего компьютера от посторонних глаз и при этом не понимала, почему именно это должно оставаться секретом. Хотя frootlena раскрыли, ее специфические игровые предпочтения не стали для родителей поводом задуматься о возможной гомосексуальности дочери.

Материалы по теме «Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов» Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией

Пользователь alexanderp413a5dd9f в качестве неопровержимого признака гомосексуальности указывает прослушивание композиций в исполнении певицы Шер: «У меня был ее альбом Believe. И на каждый День Благодарения я исполнял его для родственников. Весь альбом целиком. Наизусть».

remorgan считает таким признаком увлечение мальчиков бойзбэндами. В 3-м классе он был одержим группой N'SYNC. Однажды он вернулся из школы с именем одного из вокалистов, написанным неоновой гелевой ручкой на руке. Он до сих пор не понимает, почему после этого родители были удивлены его каминг-аутом, состоявшимся через несколько лет.

«Я заставил свою семью купить мне альбом N'SYNC в качестве подарка на первое причастие» — делится своей историей пользователь с ником zsutts.

«Просто посмотрите на мою рубашку!» — lilyag, подписавший так свою детскую фотографию, считает, что по выбору одежды можно определить ориентацию в самом юном возрасте.