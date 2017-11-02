Американского генерала приговорили к заключению в Гуантанамо

Трибунал базы ВМС Соединенных Штатов в Гуантанамо приговорил генерала Джона Бейкера к трем неделям заключения и штрафу в тысячу долларов за неуважение к суду. Об этом сообщает The Express.

Отбывать срок под арестом по месту службы американец будет не в самой спецтюрьме, а в собственной казарме.

Бейкер отвечал за юридическую защиту заключенных в расположенной на Кубе спецтюрьме. Между заключенным Абделем Рахимом ан-Нашири, одним из главарей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), и тремя его адвокатами произошел конфликт: в частности, защитники не хотели работать с осужденным по этическим соображениям, а также из-за подозрений в нарушении правил конфиденциальности при разговоре с клиентом.

Бейкер помог им оформить отказ представлять интересы ан-Нашири. Однако полковник ВВС Соединенных Штатов судья Вэнс Спат выступил против этого решения и предписал адвокатам прибыть на базу или же организовать телеконференцию. Генерал отказался вызывать защитников, за что и был наказан.

Абдель Рахим ан-Нашири считается вдохновителем атаки в октябре 2000 года на эсминец Cole ВМС США у берегов Йемена. Тогда в результате атаки погибли 17 американских моряков.