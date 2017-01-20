Обама обвинил Конгресс в срыве попыток закрыть тюрьму Гуантанамо

Президент США Барак Обама обвинил Конгресс в том, что тот не позволил ему закрыть тюрьму на американской военной базе Гуантанамо. Об этом, как сообщает The Washington Post, говорится в прощальном письме, направленном Обамой конгрессменам и сенаторам.

«Нет никакого оправдания действиям Конгресса, благодаря которым эта тюрьма до сих пор функционирует, — гласит текст. — Члены Конгресса, которые блокировали попытки ее закрыть на основании того, что это необходимо для нашей безопасности, предали доверие, которое им оказал американский народ. История со всей суровостью вынесет свой приговор этой грани нашего сражения с терроризмом и тем из нас, кто не смог положить ей заслуженный конец. Факт существования Гуантанамо противоречит нашим ценностям и подрывает наши позиции в мире, и давно пора закрыть эту страницу нашей истории».

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Барак Обама обещал закрыть тюрьму на базе Гуантанамо, где содержатся преступники, представляющие угрозу национальной безопасности, еще в начале своего первого срока на посту президента в 2009 году. Невзирая на все его попытки исполнить обещание, Конгресс неизменно блокировал любой проект на эту тему. Несмотря на то что большая часть заключенных отправлена в другие страны, в тюрьме еще остается 41 узник.

Избранный президент США Дональд Трамп обещал, что тюрьма будет функционировать и дальше, но туда будут попадать только «плохие парни». Он не исключил даже, что там будут содержаться американские граждане, что запрещено законодательством США.