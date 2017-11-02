Экономика
 

В России появятся менеджеры для киберспорта

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Высшая школа экономики (ВШЭ) совместно с Федерацией компьютерного спорта России будет готовить менеджеров для киберспорта. Об этом сообщается на сайте ВШЭ.

Отмечается, что программа «Управление киберспортом/E-Sports Management» позволит получить полноценные управленческие компетенции в этой сфере. Обучать будущих организаторов виртуальных спортивных состязаний будут
эксперты из «большого спорта», топ-менеджеры спортивных и киберспортивных организаций, а также специалисты из «смежных областей».

«Слушатель программы погружается в киберспортивную сферу и овладевает всеми навыками, необходимыми для руководства киберспортивным проектом (включая любые спортивные, юридические, маркетинговые и финансовые аспекты)», — говорится в сообщении. В ВШЭ обещают за полгода — именно столько длится курс — научить специальностям директор (заведующий) физкультурно-спортивной организации, начальник клуба, начальник отдела (в компьютерном спорте), начальник управления (в компьютерном спорте) и менеджер.

29 октября Международный олимпийский комитет (МОК) допустил включение киберспорта в программу Олимпийских игр. При этом игры Counter-Strike: Global Offensive и Dota2 не входят в число рассматриваемых дисциплин из-за обилия насилия, что идет вразрез с принципами олимпийского движения.

В апреле этого года о возможном включении киберспорта в олимпийскую программу заявляла глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро.

Рынок киберспопрта в России по итогам прошлого года оценивался в 35 миллионов долларов, а глобальный — в 890 миллионов долларов. По прогнозам аналитической компании SuperData, к концу 2017 года он должен перешагнуть отметку в миллиард долларов.

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