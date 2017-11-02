Назван способ достижения множественного оргазма

Стью Нуджент, эксперт компании LELO, производящей интимные аксессуары, в беседе с Daily Star описал технику, при помощи которой мужчина может несколько раз эякулировать за короткий промежуток времени.

Для достижения множественного оргазма специалист рекомендует выполнять упражнение Кегеля. Оно заключается в трехсекундном напряжении мыщцы, находящейся под половым членом и мошонкой, которую затем на такое же время следует расслабить.

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Определить ее положение можно, задержав на короткое время мочеиспускание. Упражнение рекомендуется выполнять каждый день в три подхода по десять раз каждый. Подобной тренировкой можно заниматься незаметно (сидя, стоя или в процессе ходьбы). После первого оргазма рекомендуется переключиться на другие эрогенные зоны и использовать сексуальные игрушки.

Специалист отмечает, что способность к многократной эякуляции требует много времени и большой практики, для чего необходимо «переосмысление собственных представлений об оргазме».