Женскому оргазму нашли неожиданное объяснение

Ученые из Рутгерского университета в США выяснили, как работа центральной нервной системы связана с ощущениями при женском оргазме. Для этого исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы зафиксировать активность нейронов во время стимуляции гениталий. Оказалось, что при удовлетворении включались сразу несколько мозговых центров. Статья специалистов опубликована в The Journal of Sexual Medicine.

В исследовании приняли участие 40 женщин. Среди них провели анкетирование, в ходе которого добровольцы ответили на вопросы о их сексуальной жизни и взаимоотношениях. Анализировались данные, полученные при обследовании 10 человек, которые сообщали о том, что они испытывают сильный оргазм во время полового акта. Процедура сканирования мозга проводилась во время клиторальной стимуляции, которую проводил либо партнер мужского пола, либо сама женщина.

Оказалось, что активность мозга при стимуляции постепенно увеличивалась и снизилась после достижения оргазма. При этом оказались задействованы сенсорные и моторные центры мозга, а также система вознаграждения. Ученые зафиксировали возбуждение нейронов в гиппокампе (отвечает за формирование эмоций), миндалевидном теле (обуславливает эмоциональные реакции и принятие решения), гиппоталамусе (поддерживает гомеостаз организма), мозжечке и других структурах.