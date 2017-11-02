Hermès представил титановый хронограф с шестью стрелками

Французский модный дом Hermès выпустил хронограф Arceau Chrono Titane с автоматическим механизмом, сообщает Hodinkee.

Часы оснащены автоматическим калибром, созданным в сотрудничестве с мануфактурой Vaucher. Механизм заключен в 41-миллиметровый титановый корпус, циферблат с поверхностью, имитирующей поверхность горной породы, выдержан в антрацитовом цвете.

Секундные стрелки покрыты красным лаком и выделяются на фоне циферблата. Ремешок часов выполнен в двух вариантах: из натуральной кожи барения цвета охры либо черного цвета с тиснением в виде горизонтальных полос (этот дизайн напоминает о стиле автогонщиков 1950-х годов).

Часы поступят в продажу в бутики Hermès в феврале 2018 года, их стоимость составит 5100 долларов.

Дизайн корпуса часов Arceau с асимметричными ушками, напоминающими крепление конской упряжи, был разработан дизайнером дома Анри д'Ориньи в 1978 году. Дом моды Hermès основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, затем стал выпускать одежду, обувь, украшения, а также аксессуары из шелка и кожи.